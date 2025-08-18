সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৩
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৫৬৫টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

তবে কোন পদে কতটি ফরম বিক্রি হয়েছে তা জানাতে পারেননি তিনি। সোমবার মনোনয়ন ফরম বিক্রির শেষ দিন ছিল। যার মধ্যে ৪৪২টি মনোনয়ন ফরম আজ বিক্রি হয়েছে। আগামীকাল ফরম জমা দেয়ার শেষ সময়।

ডাকসুর তফসিল অনুযায়ী, ১২ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় ছিল। যাচাইবাছাই শেষে ২১ আগস্ট বেলা একটার সময় চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ১ হাজার ২২৬টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে বলেও জানান প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

ক্যাম্পাস ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাবির ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

মেয়েরা শাড়ি পরে এলেই ফুল মার্কস—খুবির সেই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আরেক ছাত্রীর অভিযোগ

চুয়েটে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে ১০ শিক্ষার্থীকে শোকজ

বেরোবিতে আমরণ অনশনে অসুস্থ ৫ শিক্ষার্থী, ইউজিসির গায়েবানা জানাজা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অনশনের দ্বিতীয় দিনে অসুস্থ ৪ শিক্ষার্থী,  হাসপাতালে ভর্তি ১

ছাত্রশিবিরের প্যানেলে জুলাইয়ে চোখ হারানো জসিম ও সদস্য পদে সর্ব মিত্র চাকমা

ছাত্র অধিকারের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি বিন ইয়ামিন-জিএস সাবিনা

ডাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে সাদিক, জিএস ফরহাদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng