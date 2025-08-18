ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়কে না বলায় অনেক কাজ ছাড়তে হয়েছে: পবিত্র পুনিয়া

টেলিভিশনের ঝলমলে পর্দায় যখন অনেকেই খ্যাতির পেছনে ছুটছেন, তখন 'পবিত্র পুনিয়া' নিজের ক্যারিয়ার গড়েছেন এক ভিন্ন পথে। রিয়েলিটি শো থেকে শুরু করে ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় - সবখানেই তিনি ছিলেন দৃঢ়, স্পষ্টভাষী এবং নিজের নীতিতে অটল। জনপ্রিয়তা এসেছে, আলোচনায় থেকেছেন, কিন্তু কখনোই আপস করেননি নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে।
‘বিগ বস ১৪’-তে অংশ নেওয়ার পর পবিত্র পুনিয়া হয়ে ওঠেন পরিচিত নাম। সহ–অভিনেতা এজাজ খানের সঙ্গে সম্পর্ক তাকে এনে দেয় বাড়তি পরিচিতি। ‘ইয়ে হ্যায় মহব্বতে’ এবং ‘বলবীর’-এর মতো সিরিয়ালে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়। কিন্তু এই সাফল্যের মাঝেও তিনি কখনোই কাজের ক্ষেত্রে নিজের সীমারেখা অতিক্রম করেননি।
ইত্তেফাক/এএম/এনজি