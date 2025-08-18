সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়কে না বলায় অনেক কাজ ছাড়তে হয়েছে: পবিত্র পুনিয়া

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫০

টেলিভিশনের ঝলমলে পর্দায় যখন অনেকেই খ্যাতির পেছনে ছুটছেন, তখন 'পবিত্র পুনিয়া' নিজের ক্যারিয়ার গড়েছেন এক ভিন্ন পথে। রিয়েলিটি শো থেকে শুরু করে ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় - সবখানেই তিনি ছিলেন দৃঢ়, স্পষ্টভাষী এবং নিজের নীতিতে অটল। জনপ্রিয়তা এসেছে, আলোচনায় থেকেছেন, কিন্তু কখনোই আপস করেননি নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে। 

‘বিগ বস ১৪’-তে অংশ নেওয়ার পর পবিত্র পুনিয়া হয়ে ওঠেন পরিচিত নাম। সহ–অভিনেতা এজাজ খানের সঙ্গে সম্পর্ক তাকে এনে দেয় বাড়তি পরিচিতি। ‘ইয়ে হ্যায় মহব্বতে’ এবং ‘বলবীর’-এর মতো সিরিয়ালে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়। কিন্তু এই সাফল্যের মাঝেও তিনি কখনোই কাজের ক্ষেত্রে নিজের সীমারেখা অতিক্রম করেননি।

India Forums | Pavitra Punia is raising temperatures as she graces the Bigg Boss 14 stage </div> </article> <style> .pinterest.processed .i-amphtml-layout-size-defined .i-amphtml-fill-content{ position:relative; } .pinterest.processed .-amp-pinterest-embed-pin-responsive .-amp-pinterest-embed-pin-image,.pinterest .-amp-pinterest-embed-pin-image{ width:100%; } .pinterest.processed .i-amphtml-built i-amphtml-sizer{ position:absolute; } .pinterest.processed .i-amphtml-built .i-amphtml-fill-content{ max-height:none; min-height:0; height:auto; } .jwembed .i-amphtml-built iframe{ width:100%; } </style> <script async src=

ইত্তেফাক/এএম/এনজি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলা গানে লিপ দিয়ে আলোচনায় বিদ্যা বালান

‘সুপারম্যান’-এর খল অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প আর নেই

‘আমি কম প্রতিভা আর স্রষ্টার দেওয়া দান নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করি’

রাম চরণ-আল্লু অর্জুন: দুই ভাইয়ের কথা বন্ধ ১৮ বছর ধরে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রচ্ছদের জন্য ‘শরীরে আগুন দেওয়া’ অভিনেতা মারা গেছেন

হাসপাতালে ভর্তি পরীমনি

কেন ভেঙেছিল দেব-শুভশ্রীর জুটি?

বিশ্বের সুন্দরী অভিনেত্রীর তালিকায় হানিয়া আমির

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng