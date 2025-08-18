সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ৭৪০ টন পেঁয়াজ আমাদানি

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৫
ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে একদিনে পেঁয়াজবাহী ৬১টি ট্রাক ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬১টি ট্রাকে এক হাজার ৭৪০ টন পেঁয়াজ আমদানির খবর নিশ্চিত করেছেন পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম।

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪, ১৭ ও ১৮ আগস্ট- এ তিন দিনে ৯২টি ট্রাকে ২ হাজার ৩৪৯ টন পেঁয়াজ ভারত থেকে আমাদানি হয়েছে।

পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম বলেন, ‘আজ ৬১ ট্রাক পেঁয়াজ ভারত থেকে এসেছে। আগামীকাল ভারত থেকে পেঁয়াজ আসবে কি না, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তেমন খবর নেই।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

