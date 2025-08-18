সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৮৫ কর্মকর্তাকে পুনর্বহাল করে প্রজ্ঞাপন জারি নির্বাচন কমিশনের

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৫
চাকরিচ্যুত ৮৫ জন উপজেলা ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (১৮ আগস্ট) এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি।

এর আগে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ে এই কর্মকর্তাদের চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়। রায়ে উল্লেখ করা হয়, চাকরি হারানো কর্মকর্তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাও ফেরত দিতে হবে।

২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া এই ৮৫ কর্মকর্তাকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এমন অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয়।

পরে এ বিষয়ে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আপিল বিভাগ ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর রায় দেন। তবে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলসহ চারটি পৃথক রিভিউ আবেদন করা হয়। সব শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তভাবে চাকরি ফেরতের নির্দেশ দেন।

নির্বাচন কমিশনের জারি করা সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওই কর্মকর্তারা আবারও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছেন।

নির্বাচন কমিশন জাতীয় চাকরি ইসি

