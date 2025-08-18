সহকারী জজ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদসংখ্যা ১০০

সহকারী জজ নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে (১৮শ বিজেএস) এবার নিয়োগ পাদ সংখ্যা ১০০টি।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত এক সার্কুলার প্রকাশ করা হয়।
এতে বলা হয়েছে- পদ সংখ্যা- ১০০ টি। আবেদকারীর বয়স ৩২ বছর। আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে আবেদন করা যাবে।
পরীক্ষার আবেদনপত্র
প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কমিশন থেকে নির্ধারিত বিজেএস ফরম এক পূরণ করে অনলাইন রেজিট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমা দিতে হবে।
পরীক্ষার ধরন ও পাস নম্বর
প্রাথমিক পরীক্ষা এবং সব প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
পরীক্ষায় মোট ১০০টি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকবে। প্রতিটির মান হবে ১ নম্বর। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্যে ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। সব প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক যোগ্যতা হিসাবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫০।
প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোনো প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে না।
এ পরীক্ষা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত ‘তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস’ নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। লিখিত পরীক্ষা-১৮শ বিজেএস পরীক্ষায় ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
যে সব পরীক্ষার্থী প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন শুধু তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহে গড়ে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে ৩০ শতাংশর কম নম্বর পেলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে গণ্য হবেন।
এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত ‘তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস’ নামের পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৪-১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।
মৌখিক পরীক্ষা-লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরকে ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর ৫০।
এ সংক্রান্ত বিস্ফারিত নির্দেশনা কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত ‘তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস’ নামের পুস্তিকার ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য- বিজেএস পরীক্ষা একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিধায় ন্যূনতম পাস নম্বর প্রাপ্তি কমিশন কর্তৃক সুপারিশের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। প্রাথমিক পরীক্ষা আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্র এবং বিস্তারিত সময়সূচি কমিশনের ওয়েবসাইটসহ দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।