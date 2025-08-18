সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
এনসিপি থেকে মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৮

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর যুগ্ম সদস্যসচিব এবং কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের।

সোমবার (১৮ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি জানায়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে মাহিন সরকারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই বহিষ্কারাদেশ আজ থেকেই কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিটি স্বাক্ষর করেন এনসিপি-র যুগ্ম সদস্যসচিব (ঢাকা) সাহেদ উদ্দিন সিফাত।

