আওয়ামী লীগ নেতা এফএম শরীফুল গ্রেপ্তার

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ও ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এফএম শরীফুল ইসলামকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সিটি সাইবার।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ওয়ারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিটিটিসি সূত্রে জানা যায়, সোমবার সিটিটিসির সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের একটি চৌকস টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ও ওয়ারী থানা আওয়ামি লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়ারী থানা এলাকায় অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে বিকেলে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে সিটিটিসির সিটি সাইবার বিভাগের একটি চৌকস টিম।
এফএম শরীফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন ডিএমপির মুখপাত্র উপ-কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।