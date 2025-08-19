সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১০
প্রতীকী ছবি

যুক্তরাষ্ট্র ছয় হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানায়, ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় থাকা ও বিভিন্ন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাতিল হওয়া ভিসাধারীদের বিরুদ্ধে হামলা, মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, চুরি, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদে অংশ নেওয়া কিছু শিক্ষার্থীও ট্রাম্প প্রশাসনের নজরে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে ‘ইহুদিবিরোধী আচরণ’-এর অভিযোগ আনা হয়। তবে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত অভিযোগের বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রোফাইলও খতিয়ে দেখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বা হুমকিমূলক কোনো পোস্ট পাওয়ার ভিত্তিতেও অনেকে অভিযুক্ত হয়েছেন।

সম্প্রতি গাজাবাসীর জন্য সব ধরনের ভ্রমণ ভিসা স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সীমিতসংখ্যক মানবিক ভিসা প্রদানের নীতি পুনর্মূল্যায়ন চলাকালে এই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে।

গত মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছিলেন, জানুয়ারি থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল হয়েছে এবং এ পদক্ষেপ ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি হয়ে এসে যারা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/আরআর

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ভিসা

