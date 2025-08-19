মীরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার নন্দনপুর এলাকায় আলহাজ্ব বদিউল আলম চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই দফা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় দুর্বৃত্তরা গ্যাসের চুলা, গ্যাস সিলিন্ডার ও ফ্যানসহ বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।
এ ঘটনায় সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী উম্মে নাহার বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ আগস্ট রাত ও ১৬ আগস্ট রাতে বিদ্যালয়ে দুটি পৃথক চুরির ঘটনা ঘটে। প্রথম দফায় স্কুলের রান্নাঘর থেকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসের চুলা ও ওয়াশ ব্লকের মোট ১৪টি টেপ চুরি করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় বিদ্যালয়ের অফিস রুম থেকে ৪টি সিলিং ফ্যান, ২টি স্ট্যান্ড ফ্যান এবং একটি ছোট টেবিল ফ্যান চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।
সবশেষ ১৭ আগস্ট সকালে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে এসে সবকিছু এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। বিষয়টি তারা তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসারকে জানান। পরে চুরির ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
প্রধান শিক্ষক কাজী উম্মে নাহার বলেন, চুরির ঘটনায় জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে খোয়া যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হবে বলে আশা করছি।
জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হালিম বলেন, স্কুলে চুরির অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।