সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সরকারি স্কুলে দুই দফা চুরি, চুলা-ফ্যান খুলে নিয়ে গেল চোর

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৪

মীরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার নন্দনপুর এলাকায় আলহাজ্ব বদিউল আলম চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই দফা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় দুর্বৃত্তরা গ্যাসের চুলা, গ্যাস সিলিন্ডার ও ফ্যানসহ বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী উম্মে নাহার বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। 

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ আগস্ট রাত ও ১৬ আগস্ট রাতে বিদ্যালয়ে দুটি পৃথক চুরির ঘটনা ঘটে। প্রথম দফায় স্কুলের রান্নাঘর থেকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসের চুলা ও ওয়াশ ব্লকের মোট ১৪টি টেপ চুরি করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় বিদ্যালয়ের অফিস রুম থেকে ৪টি সিলিং ফ্যান, ২টি স্ট্যান্ড ফ্যান এবং একটি ছোট টেবিল ফ্যান চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।

সবশেষ ১৭ আগস্ট সকালে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে এসে সবকিছু এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। বিষয়টি তারা তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসারকে জানান। পরে চুরির ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রধান শিক্ষক কাজী উম্মে নাহার বলেন, চুরির ঘটনায় জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে খোয়া যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হবে বলে আশা করছি।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হালিম বলেন, স্কুলে চুরির অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পুলিশ চট্টগ্রাম স্কুল অভিযোগ চুরি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির বহিষ্কৃত সেই নেতার বিরুদ্ধে আবারও সাঁওতালদের ওপর হামলার অভিযোগ

রাজশাহীতে ঋণ ও সুদে দিশেহারা কৃষক, পানের বরজে নিলেন ফাঁস

পাবনায় সড়কের পাশে মিললো ২ নারীর মরদেহ

শুটার মান্নান ও হৃদয় হত্যার ঘটনায় মুন্সীগঞ্জে প্রতিপক্ষের ৮ বসতঘরে আগুন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির এলাকায় মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়নি: উপজেলা প্রশাসন

চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে পিকআপের ধাক্কা, নিহত বেড়ে ৫

শিক্ষককে মারধর করে ‘বাজার ঘোরানোর’ অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রাম দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৪

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng