মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: দগ্ধদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৮
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহতদের দেখতে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গিয়েছেন। তার সঙ্গে আরও নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলও ছিলেন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে বার্ন ইনস্টিটিউটে পৌঁছান তারা। এ সময় আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বৈঠক করেন।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, উত্তরায় মাইলস্টোন কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহতদের দেখতে ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ নয় জনের একটি টিম এখানে এসেছে। বর্তমানে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকসহ তাদের বৈঠক চলছে।

তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর থেকে আহতদের চিকিৎসা কার্যক্রমে ব্রিটিশ মেডিকেল টিমও যুক্ত হয়েছে এবং গত সপ্তাহে তারা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করেছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

