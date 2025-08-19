জাতীয় মৎস্য পদক পেল কোস্ট গার্ড

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কোস্ট গার্ডকে ‘‘জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫’’ প্রদান করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এ ব্যাপারে সোমবার রাতে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, দেশের সামুদ্রিক জলসীমা, উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ মৎস্য আহরণ, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিদেশি জাহাজ কর্তৃক অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলস ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ২য় বারের মতো “জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫” প্রদান করা হয়।
সোমবার বাংলাদেশ চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরে বাংলা নগর ঢাকায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ জিয়াউল হক কে মৎস্য পদক ২০২৫ প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন মৎস্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
লে. কমান্ডার সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, মৎস্য সপ্তাহে “অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশী মাছে দেশ ভরি” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে, কোস্ট গার্ডের এই অর্জন সামুদ্রিক, উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।