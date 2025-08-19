আমাকে আওয়ামী লীগের বটবাহিনী টার্গেট করেছে, স্ত্রী-মেয়েও রক্ষা পায়নি: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আওয়ামী লীগের একটি বটবাহিনী তাকে টার্গেট করছে। এই টার্গেট করার পদ্ধতিকে তিনি ‘খুবই ভয়াবহ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
তিনি বলেন, আমাকে তো টার্গেট করছেই, আমার স্ত্রী, মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের ছবিও বিকৃত করা হয়েছে। এত ভয়াবহভাবে বিকৃত করেছে যে, অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।’
সোমবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ওরিয়েন্টেশন ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।
শফিকুল আলম বলেন, ‘তারা শুধু শেয়ার করছে না, পুরো অনলাইন স্পেসে আমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের ছবি ছড়িয়ে টার্গেট করছে। এই অভিজ্ঞতা এতটাই তীব্র যে আমাকে আমার ভাই-বোনসহ আত্মীয়-স্বজনদের আনফ্রেন্ড করতে হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘গত ১০ বছরে যাদের সঙ্গে ছবি তুলেছি, সেগুলো সব সরাতে হয়েছে। অনেক বছর পরে এসে আমি বুঝলাম—এটা কত বড় সমস্যা।’