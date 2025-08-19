নেইমার দলে ফিরছেন, বাদ পড়ছেন ভিনিসিয়ুস

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ব্রাজিল জাতীয় দল ঘোষণা করা হবে আগামী সোমবার। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দেরি থাকলেও ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফিরছেন নেইমার, আর বাদ পড়ছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি তার প্রাথমিক তালিকার খেলোয়াড়দের নাম ক্লাবগুলোকে জানিয়েছেন। প্রায় ২২ মাস পর জাতীয় দলে ফিরছেন নেইমার।
সর্বশেষ ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি হলুদ জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন। এরপর চোট কাটিয়ে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হলেও দলে ফেরা হয়নি। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবার ফেরার অপেক্ষায় ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা গোলদাতাদের একজন।
অন্যদিকে নিষেধাজ্ঞা এবং সূচির কারণে রিয়াল তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে।। গত জুনে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পাওয়ায় চিলির বিপক্ষে খেলতে পারবেন না তিনি। কেবল বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য তাকে দলে ডাকতে চাননি আনচেলত্তি।
এখন পর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল বারাজো, এদের মিলিতাও, ভিতিনিও, পাউলো হেনরিখ, দানিলো, মার্কোস আন্তোনিও, কাইও হোর্হে, নেইমার এবং রদ্রিগোর দলে থাকা নিশ্চিত করেছে ‘গ্লোবো’।
আগামী ৫ সেপ্টেম্বর মারাকানা স্টেডিয়ামে চিলির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর এল আল্টোতে তারা খেলবে বলিভিয়ার বিপক্ষে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আগেই মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। এই দুটি ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।