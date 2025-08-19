পরকীয়ায় আসক্তি, রয়েছে অবৈধ সন্তান- আমিরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ভাই ফয়সালের

বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খান তার ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে তার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অনেক শিরোনাম হয়েছেন। আমির দুইবার বিয়ে করেছেন এবং দুটি বিয়েই বিবাহবিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে, যদিও প্রাক্তন স্ত্রীদের সঙ্গে আমিরের সুসম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে অভিনেতা তার দীর্ঘদিনের বান্ধবী গৌরী স্প্রাটের সাথে লিভিংয়ে রয়েছেন।
এবার বলিউড সুপারস্টারের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তার ভাই ফয়সাল খান। পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেছেন, আমির পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং অবৈধ এক সন্তানের জনকও হয়েছেন।
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক আবেগঘন পোস্টে ফয়সাল জানান, তিনি আর পরিবারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চান না। শুধু তাই নয়, সেই পোস্টে পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও তুলেন আমির খানের ভাই।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর আগে ফয়সাল বারবার সংবাদমাধ্যমে ভাই আমিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এবার সরাসরি সংবাদ সম্মেলন করে নতুন অভিযোগ সামনে আনলেন তিনি।
ফয়সালের বক্তব্য অনুযায়ী, রিনা দত্তের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালীনই আমির এক সাংবাদিক জেসিকার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, তাদের এক অবৈধ সন্তানও রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও এতদিন এ বিষয়ে আমির বা জেসিকা কেউই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি।
এখানেই শেষ নয়। ফয়সাল আরও অভিযোগ করেন, একসময় তাকে মানসিক রোগী ‘স্কিৎজোফ্রেনিয়া’র রোগী আখ্যা দিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘরবন্দি করে রেখেছিলেন আমির। কেড়ে নেওয়া হয়েছিল মোবাইল, বাইরে যাওয়ার অনুমতিও ছিল না। দেহরক্ষীর নজরদারিতে নানা ওষুধ খাওয়ানো হতো তাকে।
তবে পরিবারের পক্ষ থেকে এর আগেই ফয়সালের এসব দাবি ‘ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর এবং কষ্টদায়ক’ বলে খণ্ডন করা হয়েছে। এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা গণমাধ্যমকে অনুরোধ করছি সহানুভূতিশীল হতে, এবং ব্যক্তিগত বিষয়কে গসিপে পরিণত না করতে। ফয়সালের মায়ের (জিনাত তাহির হুসেন), বোন নিখাত হেগড়ে এবং ভাই আমিরের প্রতি তার আঘাতমূলক ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন আমাদের কষ্ট দিয়েছে। এটি প্রথমবার নয়, তাই আমরা বাধ্য হয়েছি স্পষ্ট করে জানাতে যে পরিবারের সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চিকিৎসকদের পরামর্শে, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জায়গা থেকে।’
সেই বিবৃতিতে আমিরের সাবেক স্ত্রী রিনা দত্ত, ছেলে জুনেইদ খান, মেয়ে ইরা খান, কিরণ রাও, মনসুর খান, ইমরান খান-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা স্বাক্ষর করেছেন।
উল্লেখ্য, ফয়সাল খান ১৯৯৬ সালে বিক্রম ভাটের ‘মাধোশ’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করেন। তবে তিনি আলোচনায় আসেন ভাই আমিরের সঙ্গে করা ‘মেলা’ (২০০০) সিনেমায় অভিনয় করে। সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন ধর্মেশ দর্শন। তবে একসময় ধীরে ধীরে বলিউড থেকে দূরে সরে যান ফয়সাল। এরপর থেকে প্রায়ই ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন। এবার পরকীয়া ও অবৈধ সন্তান প্রসঙ্গ টেনে নতুন করে বলিউডে চাঞ্চল্য তৈরি করেছেন তিনি।