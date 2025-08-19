পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন নিউ ইয়র্কে নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের স্ত্রী

নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ।
রোববার (১৭ আগস্ট) নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে তাদের ঘরে তৃতীয় সন্তান জন্ম হয়। মা ও নবজাতক সুস্থ রয়েছে বলে জানা গেছে।
গত ২৮ জুলাই নিউইয়র্ক সিটির ৩৪৫ পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতলভবনে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত হওয়ার ২২ দিন পর দিদারুলের ঘরে তৃতীয় সন্তানের জন্ম হলো।
এদিকে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস দিদারুলের পরিবারের সাথে রোববার রাতে হসপিটালে সাক্ষাৎ করেছেন এবং নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন বলে দেশের একটি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার।
তিনি বলেন, এনওয়াইপিডির প্রয়াত ডিটেকটিভ দিদারুলের স্ত্রীর ও তাদের পরিবারের প্রতি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দেখানো হচ্ছে এবং আগামীতেও সিটি কর্তৃপক্ষ সবসময় তাদের পাশে থাকবে।
নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা মৌলভীবাজারের দিদারুল এনওয়াইপিডির ৪৭তম প্রেসিংকটে কাজ করতেন। তিনি এ বাহিনীতে সাড়ে তিন বছর কাজ করেছেন।
গত ২৮ জুলাই নিউইয়র্ক সিটির ৩৪৫ পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতলভবনে বন্দুকধারীর হামলায় চারজনের সঙ্গে দিদারুল ইসলাম নিহত হন।
পরবর্তীতে ৩১ জুলাই তাকে মরণোত্তর পদোন্নতি দিয়ে ডিটেকটিভ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিউ জার্সিতে দাফন করা হয়।