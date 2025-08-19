সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নেছারাবাদ বিএনপির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কের সব পদ স্থগিত, কমিটি বিলুপ্ত

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:০৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে উপজেলা বিএনপির সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ ও ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সব পদ আগামী এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মো. আব্দুল আউয়াল মিন্টুকে অতিদ্রুত নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়। এদিকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক মো. ওয়াহিদুজ্জামান ওহিদ এবং ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাসিরুদ্দিন তালুকদারের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সকল পদ আগামী এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

কেন্দ্র থেকে উপজেলা বিএনপির পুরাতন আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন করে আহ্বায়ক কমিটি করার ঘোষণা আসায় উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। 

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পিরোজপুর জেলা সম্মেলন সম্পন্ন করার স্বার্থে নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির ত্যাগী, নির্যাতিত ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে অতিদ্রুত একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে (মো. আব্দুল আউয়াল মিন্টু) অনুরোধ করা হলো। বিষয়টি অতীব জরুরি।

পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, ‘নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির কিছু নেতার বিরুদ্ধে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দুর্নীতি-অনিয়ম বা দলের শৃঙ্খলা পরিপন্থী অভিযোগ গিয়েছে। সে কারণে হয়তো কেন্দ্র থেকে আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।’

তবে আহবায়ক কমিটির কোন কোন নেতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের কাছে অভিযোগ গিয়েছে সে বিষয়ে তিনি জানেন না বলে জানান।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও পিরোজপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপুর বলেন, ‘নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে, এ বিষয়ে চিঠি পেয়েছি। তবে কি কারণে বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে তা আমার জানা নেই।’

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পিরোজপুর অব্যাহতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হয় আমার টাকা দেবে নয়তো বিয়ে করবে: ৭৫ বছরের বৃদ্ধের অনশন

সাঈদীর রায়ে মিষ্টি বিতরণকারী আওয়ামী লীগ নেতাকে মিষ্টি খাইয়ে গণপিটুনি

ভাণ্ডারিয়ায় জুলাই যোদ্ধা শহীদ এমদাদুল হকের ১ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

মসজিদের জন্য বরাদ্দ টিউবওয়েলের টাকা ইউপি সদস্যের ‘পকেটে’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টানানো সেই প্রধান শিক্ষিকা বরখাস্ত

অবশেষে শেখ মুজিবের ছবি সরালেন সেই প্রধান শিক্ষিকা

গোপালগঞ্জে এনসিপি নেতাদের ওপর হামলা: পিরোজপুরে গ্রেপ্তার ২

বিদ্যুৎবিহীন বেকুটিয়া সেতু নিয়ে এলাকাবাসীর উদ্বেগ, দ্রুত মেরামতের দাবি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng