মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
পাকিস্তানি অভিনেত্রী হুমাইরার মৃত্যুরহস্যে নতুন মোড়, মামলার নির্দেশ দিল আদালত

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৮
পাকিস্তানি মডেল ও অভিনেত্রী হুমাইরা আসগর। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানি মডেল ও অভিনেত্রী হুমাইরা আসগরের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আইনজীবী ও পুলিশের প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জজ (দক্ষিণ) পুলিশকে এই বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৫৪ ধারায় একটি মামলা রুজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশের তদন্ত আরো তীব্র ও বিস্তৃতভাবে চালানো হবে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডেইলি পাকিস্তানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে হত্যার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই পুলিশকে হুমাইরা আসগরের পরিবারের পক্ষ এবং রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করে একটি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআরআই) করতে হবে। পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে, হুমাইরাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মেকআপ আর্টিস্টসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের এই মামলার তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করা হয়েছে।

হুমাইরা আসগর। ছবি: সংগৃহীত

পিটিশনে বলা হয়, মৃত্যুর পরও হুমাইরার ফোন মাসের পর মাস সচল ছিল। পরিচিত এক মেকআপ আর্টিস্টের একাধিক কল তিনি ধরেননি, পরে হোয়াটসঅ্যাপে প্রোফাইল ছবি হঠাৎ সরিয়ে ফেলা হয়।

এ বিষয়টি নিয়েই সন্দেহ আরো গভীর হয়েছে। তাই পিটিশনে ওই মেকআপ আর্টিস্ট, হুমাইরার ভাইসহ কয়েকজনকে তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে।

করাচির ডিফেঞ্চ ফেজ-৬-এর গত ৮ জুলাই ইত্তেহাদ কমার্শিয়ালের একটি ফ্ল্যাট থেকে হুমাইরার ক্ষয়প্রাপ্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে জানা গেছে, মরদেহের অবস্থার কারণে ধারণা করা হচ্ছে তিনি প্রায় আট মাস আগে মারা গেছেন।

পাকিস্তানি অভিনেত্রী হুমাইরা আসগরের বাবা ও মা। ছবি: সংগৃহীত

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, হুমাইরা অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি ছিলেন এবং শেষবার তিনি সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ একটি কমার্শিয়াল ফটোশ্যুটে অংশ নিয়েছিলেন। ফ্ল্যাট থেকে সংগৃহীত কিছু সামগ্রীর রাসায়নিক পরীক্ষায় পাওয়া গেছে সমুদ্র লবণ, যা দুর্গন্ধ নিবারণ এবং পোকামাকড় দূর করার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে।
 
পুলিশ জানিয়েছে, হুমাইরার মোবাইল ফোন অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত সচল ছিল, যদিও ওই সময় মেকআপ আর্টিস্টের কলের জবাব দেওয়া হয়নি। হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল পিকচারও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশের পর, পুলিশ হুমাইরার পরিবারের সদস্য ও নিকটজনদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে তদন্ত চালাবে।

সংশ্লিষ্ট সবাই মেকআপ আর্টিস্ট, ভাই এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। এই সিদ্ধান্তের ফলে হুমাইরা আসগরের মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের দিকে নতুন এক ধাপ এগোলো, যা ঘটনার প্রকৃত কারণ ও অপরাধীদের শনাক্ত করতে সহায়ক হবে।

মৃত্যু পাকিস্তান অভিনেত্রী মামলা আদালত মডেল

