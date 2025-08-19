মারা গেছেন ‘থ্রি ইডিয়টস’খ্যাত অভিনেতা অচ্যুত পোতদার

বলিউড ও মারাঠি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা অচ্যুত পোতদার মারা গেছেন। আমির খানের ব্লকবাস্টার ফিল্ম ‘থ্রি ইডিয়টস’-এ তাকে রাগী অধ্যাপকের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। তার অভিনীত সেই চরিত্র আজও দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে রয়েছে। এ অভিনেতা সোমবার (১৮ আগস্ট) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের ঠাণের জুপিটার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। শারীরিক জটিলতার কারণে অভিনেতার হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানানো হয়নি। মঙ্গলবার ঠাণেতেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা।
অভিনয়ের দীর্ঘ চার দশকের ক্যারিয়ারে অচ্যুত পোতদার কাজ করেছেন ১২৫টিরও বেশি হিন্দি ও মারাঠি ছবিতে। সমান দক্ষতায় বাণিজ্যিক থেকে সমালোচকদের প্রশংসিত- দুই ধরনের ছবিতেই অভিনয় করেছেন তিনি।
তার উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে- ‘আক্রোশ’, ‘আলবার্ট পিন্টো কো গুসা কিউঁ আতা হ্যায়’, ‘অর্ধসত্য’, ‘তেজাব’, ‘পরিন্দা’, ‘রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান’, ‘দিলওয়ালে’, ‘রঙ্গিলা’, ‘বাস্তব’, ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’, ‘পরিণীতা’, ‘লাগে রাহো মুন্না ভাই’, ‘দাবাং ২’ এবং ‘ভেন্টিলেটর’।
২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া রাজকুমার হিরানির ‘থ্রি ইডিয়টস’-এ অধ্যাপকের ভূমিকায় তার উপস্থিতি আজও দর্শকের মনে রয়ে গেছে। বিশেষ করে তার মুখের সংলাপ, ‘আরে, কেহনা ক্যা চাহতে হো’- এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় মিম হিসেবে ঘোরাফেরা করে।
শুধু সিনেমাই নয়, ছোট পর্দাতেও ছিল তার শক্তিশালী উপস্থিতি। ‘ভারত এক খোঁজ’, ‘অল দ্য বেস্ট’ (দূরদর্শন), ‘প্রধান মন্ত্রী’ (জি টিভি), ‘আহত’ (১৯৯৫-২০০১, সনি টিভি), ‘ওয়াগলে কি দুনিয়া’ এবং ‘মাঝা হোশিল না’ (জি মারাঠি)-তে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মনে জায়গা করে নেন।
অভিনয়ে আসার আগে পোতদারের জীবন ছিল ভিন্নপথে। মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় অধ্যাপনা করার পর তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৬৭ সালে ক্যাপ্টেন পদে অবসর নেন। এরপর দীর্ঘ ২৫ বছর ইন্ডিয়ান অয়েলে উচ্চপদে কাজ করে ১৯৯২ সালে অবসর নেন। ৪৪ বছর বয়সে চলচ্চিত্রে পা রাখার পরই শুরু হয় তার অভিনয়যাত্রা।
অচ্যুত পোতদারের মৃত্যুতে বলিউড ও মারাঠি চলচ্চিত্র অঙ্গনসহ টেলিভিশন দুনিয়া শোকস্তব্ধ।