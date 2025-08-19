সেকশন

সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার আরও ১৭৫৫

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৮
ছবি: সংগৃহীত

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট ১ হাজার ৭৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৯৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একইসঙ্গে অন্যান্য ঘটনায় ৬৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১ হাজার ৭৫৫ জনকে।

এই অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়েছে- ২টি বার্মিজ চাকু, ১টি এলজি, ১টি ছোরা ও ১টি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক।

এছাড়া এই বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলেও পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে।

