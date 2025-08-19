বাহরাইনের বিপক্ষে লড়াকু হার বাংলাদেশের, প্রবাসী জায়ানের অভিষেক 

এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-২৩ বাছাইপর্বকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। তারই অংশ হিসেবে ভিয়েতনামে বাহরাইনের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। সোমবার (১৮ আগস্ট) অনুষ্ঠিত ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছে সাইফুল বারী টিটুর শিষ্যরা।
এই ম্যাচে হারলেও দলের পারফরম্যান্সে ছিল ইতিবাচকতা আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বাহরাইনের বিপক্ষে অভিষেক হয়েছে প্রবাসী ফুটবলার জায়ান আহমেদের। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'আমরা আসলে ভালো খেলেছি, তিন-চারটি ভালো সুযোগ তৈরি করেছি। খেলা ছিল সমান সমান।'
নিজের পারফরম্যান্সকে ১০ এ ৭.৫ আর পুরো দলের পারফরম্যান্সকে ৮ রেটিং দিয়েছেন জায়ান। তিনি বলেন, 'আমাদের স্কোয়াড দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ, সবাই কঠোর পরিশ্রম করছে। এখান থেকেই আমরা আরও এগিয়ে যাবো।'
আগামী ৩, ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে মূল লড়াই। সি গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ভিয়েতনাম, ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। ১১ গ্রুপ থেকে প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন এবং সেরা চার রানার্সআপ জায়গা করে নেবে আগামী বছরের মূল আসরে।