মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলে লড়বেন বামপন্থী নেতা-কর্মীরা

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪০
মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাদের প্যানেলের নাম ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’। গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থীদের ঐক্যের ভিত্তিতে এই প্যানেল গঠিত হয়েছে। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর বাইরেও অনেক শিক্ষার্থী এই প্যানেলে প্রার্থী হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল প্রকাশ করা হয়। বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মো. জাবির আহমেদ জুবেল প্যানেল ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলে শেখ তাসনিম আফরোজকে (ইমি) সহসভাপতি (ভিপি), মেঘমল্লার বসুকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও জাবির আহমেদ জুবেলকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

প্যানেলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক, কমনরুম রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে নূজিয়া হাসিন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে আকাশ আলী, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে লিটন ত্রিপুরা, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে নিনাদ খান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে নাঈম উদ্দীন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ফারিয়া মতিন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মালিহা তাবাসসুম, সমাজসেবা সম্পাদক পদে আবু মুজাহিদ আকাশ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে শেখ তাসনিভা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ফাতিন ইশরাক, গবেষণা ও প্রকাশনা পদে আলমগীর হোসেনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া মো. তাফসিরুল্লাহ, রাজেকুজ্জামান জুয়েল, ওয়াকার রহমান সৌরভ, মোহাম্মদ মুস্তাকিম, মিশকাতুল মাশিয়াত, আতিকা আনজুম, পৃথিং মারমা, ইসরাত জাহান ইমু, আনিয়া ফাহমিন, রাহনুমা আহমেদ, সাজিদ উল ইসলাম ও হেমা চাকমাকে সদস্যপদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলে ১২ জন নারী, তিনজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভিপিপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ বলেন, ডাকসু নির্বাচনের শুরুতেই পক্ষপাতমূলক আচরণের নিন্দা জানাচ্ছেন তিনি। ছাত্রদলের সঙ্গে ‘মব’ সৃষ্টি করে যে আচরণ করা হয়েছে, সেটিরও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসে প্রতিরোধের পরিচিত মুখের ব্যক্তিরাই তাঁদের প্যানেলে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি আশা করছেন, শিক্ষার্থীরা তাঁদের পাশে থাকবেন।

জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু বলেন, ‘নারী, পুরুষ, আদিবাসী, বাঙালি মিলিয়ে আমাদের প্যানেল করেছি। যাঁরা সবাই বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করেন। পাশাপাশি তাঁরা সবাই নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ। আশা করি, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল ব্যাপকভাবে জয়লাভ করবে।’

ইত্তেফাক/এটিএন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসু

