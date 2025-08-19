এবার মায়ামিতে যোগ দিচ্ছেন এমি মার্টিনেজ!

কিছু দিন আগেই অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ থেকে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো ডি পল। এবার আরও এক আর্জেন্টাইনের ওপর নজর এমএলএসের ক্লাবটি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে দলে ভেড়াতে চায় মায়ামি।
কানাডার ফুটবলভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘ওয়েকিং দ্য রেড’ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এরই মধ্যে এমি মার্টিনেজের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে মায়ামি। সম্প্রতি মায়ামি ছেড়ে শার্লট এফসিতে যোগ দিয়েছেন মায়ামির মূল গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার। এই ট্রান্সফার থেকে একটি বড় অংকের জেনারেল অ্যালোকেশন মানি (জিএএম) পেয়েছে ক্লাবটি। সেই অর্থ দিয়েই অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষককে কিনতে পারে মায়ামি।
২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আর্সেনাল থেকে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই মার্টিনেজ ক্লাবটির প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক। তবে নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে খেলেননি বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। যা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন আরও বাড়িয়েছে।
ভিলার পক্ষ থেকে মার্টিনেজের ট্রান্সফারের জন্য বেশ উচ্চমূল্য দাবি করা হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী এটি ১৭ থেকে ৪০ মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে হতে পারে। ভিলায় মার্টিনেজের শেষ ম্যাচে তার আবেগঘন বিদায়ী দৃশ্য অনেকের মধ্যে জল্পনা ছড়িয়েছে।
তখন থেকেই অনেকের ধারণা, শিগগিরই ক্লাব ছাড়তে পারেন বাজপাখি খ্যাত এই আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক। তবে প্রত্যাশিত অর্থ না পেলে মার্টিনেজকে ছাড়বে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা।