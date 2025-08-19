জনগণ যাদের দায়িত্ব দেবেন তারাই দেশ চালাবেন: নার্গিস বেগম

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম বলেছেন, ‘জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাক বা না পাক তারা দেশের স্থিতিশীলতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবসময় মাঠে ছিলো আগামীতেও থাকবে। জনগণ যাদের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন তারাই দেশ পরিচলনা করবেন।’
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে যশোর শহরের লালদীঘির পাড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে অধ্যাপক নার্গিস বেগম এ কথা বলেন।
জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন তিনি।
এ সময় অধ্যাপক নার্গিস বেগম বলেন, ‘দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে একটি পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এখন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ের প্রতিফলিন হতে হবে।’
জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রাজেদুর রহমান সাগরসহ নেতাকর্মীরা।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুই শতাধিক দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।