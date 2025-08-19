সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
নির্বাচন যথাযথ সময়ে না হলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে: দুলু 

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, নির্বাচন যদি যথাযথ সময়ে না হয় তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আবার বিপন্ন হতে পারে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে নাটোর শহরের কানাইখালি প্রেসক্লাব চত্ত্বরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র কখনই খুব একটা মসৃণ ছিল না। এই দেশে বাকশালী মনোভাব সম্পন্ন মানুষের সর্বদা অবাধ বিচরণ ছিল, এখনও আছে। এখন সময় এসেছে বাকশালীদের হারিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সময় এখন গণতন্ত্রে ফিরে আসার।

তিনি বলেন, বাকশালীরা দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল বলে আজ তাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। উপরওয়ালা আবারও আমাদের গণতন্ত্রে ফিরার সুযোগ দিয়েছেন। সেই সুযোগকে অবহেলা করা উচিত হবে না।

বিএনপির কেন্দ্রীয় এই নেতা আরও বলেন, এখন দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা দরকার। নির্বাচনকে নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আমরা ফ্যাসিস্টের বিচার চাই, সংস্কার চাই আবার নির্বাচনও চাই।

ইত্তেফাক/এসজেএস/এমএএস

