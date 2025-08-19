দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুখবর পেলেন জয়া আহসান

দুই বাংলার নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসান। আপন অভিনয় দক্ষতায় সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতে মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ‘ডিয়ার মা’ চলচ্চিত্রটি। এরইমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের কাছে অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত চলচ্চিত্রটি সমাদৃত হয়েছে। এবার দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুখবর পেলেন এই অভিনেত্রী।
দক্ষিণ আমেরিকায় ছবিটির পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস জানাল ‘ডিয়ার মা’ নিয়ে কানাডা ও আমেরিকার বহু শহর থেকে প্রদর্শনীর আহবান পাচ্ছেন, পরের সপ্তাহে বেশ কিছুই শহরে ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এরইমধ্যে এই দুটো দেশের বিভিন্ন শহরে ছবিটি প্রথম পর্যায়ে সফল প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে। বায়োস্কোপ ফিল্মসের একটি চিঠি জয়া ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নওশাবা রশিদ ও রাজ হামিদ প্রেরিত চিঠিতে লেখা রয়েছে, ‘গত বৃহস্পতিবার ডিয়ার মা এর প্রথম পর্বের প্রদর্শনী যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় শেষ হলো। আপনাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা আর প্রশংসায় স্নাত অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর যত্নবান পরিচালনায় ‘ডিয়ার মা’ আপনাদের হৃদয়ে ঠাই করে নিয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা বহু শহর থেকে আবেদন-আকুতি পেয়েছি ছবিটি দেখাবার জন্য। আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি আমরা সেই সব শহর এবং শহরতলিতে ‘ডিয়ার মা’ নিয়ে যাবার। এই সপ্তাহান্ত থেকে আরো কয়েকটি শহরে পর্যায়ক্রমে ছবিটি চলবে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই হলগুলোর তারিখ এবং সময় জানাবো। Boston ! Hartford ! San Francisco ! Raleigh ! San Diego ! Sacramento ! Seattle ! Portland! আপনারা তৈরি হন-আমরা আসছি। সবাইকে জানাবেন। সবাইকে নিয়ে হলে যাবেন-ছবিটি দেখবেন। এ বছরের সব চাইতে দাগ কাটবার মতো ছবি ‘ডিয়ার মা’। ভালোবাসা নেবেন, ভালোবাসা দেবেন- বাংলা ছবির পাশেই থাকবেন।’
স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় জয়া আহসান এমন খবরে রীতিমতো আপ্লুত। দারুণ সময় কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী। এবারের ঈদে দেশে মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত দুই সিনেমা রায়হান রাফীর ‘তাণ্ডব’ ও তানিম নূরের ‘উৎসব’। দুটি সিনেমা নিয়ে দর্শকের আগ্রহ দেখা গেছে। ঈদের আগে গত ১৬ মে মুক্তি পায় পিপলু আর খানের ‘জয়া আর শারমিন’।
‘ডিয়ার মা’ সিনেমা নিয়ে জয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘এটা সম্পর্কের গল্প। টনিদা তো মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের গল্প বলেন, তেমনই একটা গল্প। মা, মায়ের সন্তান, সম্পর্ক, পরিবার, এগুলো নিয়ে এগোবে ছবিটি। ছবিতে আমার চরিত্রটিও একজন মায়ের। বলতে গেলে প্রথমবারের মতো মায়ের কোনো চরিত্রে অভিনয় করব।’