চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস

চোখের চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের ব্যাংকক গিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। এসময় তার সঙ্গে তার স্ত্রী আফরোজা আব্বাস ও ছেলে মির্জা ইয়াসীর আব্বাসও ব্যাংকক যান।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা সোয়া ১১টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে চড়ে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তারা ব্যাংকের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।
বিএনপির এই নেতার একান্ত সহকারী মিজানুর রহমান সোহেল জানিয়েছেন, ব্যাংককের রুটনিন আই হাসপাতালে মির্জা আব্বাসের চোখের চিকিৎসা হবে। রুটনিন আই হাসপাতালে আজকেই চিকিৎসকের অ্যাপয়েনমেন্ট ঠিক করা হয়েছে। দুইদিন পরই স্যারের অস্ত্রোপচার হবে।
আরোগ্য কামনায় মির্জা আব্বাসের পরিবার দলের নেতা-কর্মীদের কাছে দোয়া চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সোহেল।