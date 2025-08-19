সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৫
চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস। ছবি: সংগৃহীত

চোখের চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের ব্যাংকক গিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। এসময় তার সঙ্গে তার স্ত্রী আফরোজা আব্বাস ও ছেলে মির্জা ইয়াসীর আব্বাসও ব্যাংকক যান।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা সোয়া ১১টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে চড়ে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তারা ব্যাংকের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

বিএনপির এই নেতার একান্ত সহকারী মিজানুর রহমান সোহেল জানিয়েছেন, ব্যাংককের রুটনিন আই হাসপাতালে মির্জা আব্বাসের চোখের চিকিৎসা হবে। রুটনিন আই হাসপাতালে আজকেই চিকিৎসকের অ্যাপয়েনমেন্ট ঠিক করা হয়েছে। দুইদিন পরই স্যারের অস্ত্রোপচার হবে। 

আরোগ্য কামনায় মির্জা আব্বাসের পরিবার দলের নেতা-কর্মীদের কাছে দোয়া চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সোহেল।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি থাইল্যান্ড চিকিৎসা মির্জা আব্বাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নির্বাচন যথাযথ সময়ে না হলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে: দুলু 

জনগণ যাদের দায়িত্ব দেবেন তারাই দেশ চালাবেন: নার্গিস বেগম

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের মনোনয়নপত্র ক্রয় ঠেকাতে মব করা হয়েছে: রিজভী

জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়ার সূচনা ও ২, ৩, ৪ দফা নিয়ে আপত্তি আছে বিএনপির: সালাহউদ্দিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে বিএনপির ‘জাতীয় উদযাপন’ কমিটি গঠন

যারা পিআর দাবি করে তাদের উদ্দেশ্য সন্দেহজনক: রিজভী

আওয়ামী আমলের প্রশাসন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: রিজভী

জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের বিকল্প নেই: তারেক রহমান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng