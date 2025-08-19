স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা স্বামীর জন্য হাদিসে রয়েছে সুসংবাদ

বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ একে অপরের জীবনের অংশ হয়ে যান, শুরু হয় নতুন এক জীবন। একসঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটাতে গিয়ে অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরোতে হয়। সব কিছু ধৈর্যের সঙ্গে শান্ত্বভাবে সামলিয়ে নিয়ে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়।
স্ত্রীর জন্য স্বামীর কাছে নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। একজন ভালো, নেককার ও সতী স্ত্রীকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে হাদিসে। রাসুল (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার পুরোটাই সম্পদ। তবে দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হল সতী স্ত্রী। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৬৫৬৭)
পাশাপাশি একজন পুরুষের ভালোমন্দ মাপের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে।হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম। (তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২)
স্ত্রীর কাছে নিজেকে উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো সময় ও তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, এর মাধ্যমে একজন মানুষ কতটা ভালো তা নির্ধারণ হয়। তাই স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার আবশ্যক।