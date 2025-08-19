সেকশন

বিপিএলের ফিক্সিং ইস্যুতে এখনও প্রতিবেদন আসেনি: বিসিবি সভাপতি

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৫

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) নতুন আসর সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে আগের আসরের ফিক্সিং ইস্যু এখনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, তিনি জানান, এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিবেদন হাতে পাননি।

বুলবুল বলেন, ‘প্রতিবেদন আসার কথা সামনের সপ্তাহে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যারা ক্রিকেট খেলে, সেই খেলাটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়ে শতভাগ শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করব।’

দুর্নীতি এবং খেলায় সততা সংক্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে বুলবুল বলেন, “আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ক্রিকেটারদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া। চার্টারে ‘ক্রিকেট ইনটিগ্রেটি এডুকেশন’ রাখা হয়েছে, যাতে সারাদেশের ক্রিকেটার এবং খেলার সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা আইন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। আমরা চেষ্টা করব খেলার মান আরও সুন্দরভাবে রক্ষা করতে।”

ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে তিনি আরও বলেন, “সিনিয়র খেলোয়াড়রা ডিপিএল খেলতে গিয়ে বিকেএসপিতে গিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছে। আমরা সব শুনেছি এবং দায়িত্বরত পরিচালকরা উত্তর দিয়েছেন। সব মিলিয়ে সকলেই খুব খুশি।”

নারী বিশ্বকাপ প্রস্তুতি সম্পর্কেও বুলবুল জানান, “আমাদের নারী ক্রিকেটাররা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে। তারা বর্তমানে বিকেএসপিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ইতোমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করেছি এবং শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমরা চেষ্টা করব তাদের প্রস্তুতি আরও উন্নত করা যায়।”

