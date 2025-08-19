সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জামালপুরে পুলিশের ওপর হামলা, বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৫

জামালপুরের মাদারগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা করে ইয়াবাসহ আটক এক মাদক কারবারিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় আবু সাইদ (৩৫) নামে স্থানীয় এক বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাদারগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ। গ্রেপ্তার আবু সাইদ চরপাকেরদহ ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।

তার বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা এবং পুলিশকে আঘাত করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে তাকে জামালপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। 

চরপাকেরদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বিপ্লব তরফদার বলেন, 'আবু সাইদকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম। তার বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' 

উল্লেখ্য, শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে ৩৩ পিস ইয়াবাসহ নাছির চিকু (২৫) নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশ। তাকে থানায় নেওয়ার পথে চরপাকেরদহ ইউনিয়নের বাংলা বাজার এলাকায় তার আত্মীয়-স্বজন ও সহযোগীরা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় পুলিশ সদস্যরা আহত হন এবং আটককৃতকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ইত্তেফাক/এএম/এনজি

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডিআইজির নাম ভাঙ্গিয়ে বিএনপি সাধারণ সম্পাদকের চাঁদাবাজি, অডিও ভাইরাল

শেবাচিমে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ নেতা

প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০    

ময়মনসিংহে বাস কাউন্টার ভাঙচুর, প্রতিবাদে ৬ জেলায় বাস চলাচল বন্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৩৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

রাণীপুকুর আবাসন প্রকল্পের জরাজীর্ণ ঘরে মানবেতর জীবন

ফরিদপুরে মুক্তিপণ না পেয়ে স্কুলশিক্ষার্থীকে হত্যা, গ্রেপ্তার ২

নিষেধাজ্ঞার মাঝেই সুন্দরবনে চলছে বিষ প্রয়োগে মাছ শিকার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng