মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ

গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৩
সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (জিসিসি) নামে ভুয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দুই কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমান বাদী হয় সংস্থাটির সমন্বিত কার্যালয় গাজীপুরে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে অভিনব উপায়ে প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের গাজীপুরের কোনাবাড়ি শাখায় গাজীপুর সিটি করপোরেশন নামে ভুয়া হিসাব খুলে সিটি করপোরেশনের দুই কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার ৯৯৫ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলায় বাকি আসামিরা হলেন- প্রিমিয়ার ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা ব্যবস্থাপক মো. মোতালিব হোসেন, মো. শহিদুল ইসলাম, জিসিসির সার্ভেয়ার মোকলেছুর রহমান মুকুল, শামীম হোসাইন, আশরাফুল আলম রানা ও প্লুটু চাকমা। 

এজাহারে বলা হয়, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের টঙ্গি শাখায় ‘গাজীপুর সিটি করপোরেশন’ নামে খোলা চলতি হিসাব খোলা হয়। চলতি হিসাব খোলার সময় কেওয়াইসি ফর্মে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর তার ব্যক্তিগত বাংলালিংক নম্বরটি ব্যবহার করেন। এছাড়া ব্যাংক হিসাব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কোনো সভার রেজ্যুলেশন ব্যতীত সাবেক মেয়র আসামি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়েছে।

প্রতারণামূলকভাবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে হিসাবটি খোলা হয়েছে উল্লেখ করে আরও বলা হয়, ব্যাংক হিসাবটি খোলার পর ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত ২ কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার ৯৯৫ টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে এবং ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা নগদে, ৮ হাজার ৫ টাকার পে-অর্ডার ও বাকী ১৬ হাজার ৯৯০ টাকা হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ভ্যাট ও অন্যান্য বাবদ কর্তন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে মামলায়।

দুদক মেয়র জাহাঙ্গীর গাজীপুর সিটি করপোরেশন

