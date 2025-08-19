সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে রোনালদোর আল নাসর

সৌদি সুপার কাপের প্রথম সেমিফাইনালে নাটকীয় লড়াই শেষে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল আল নাসর।
হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যায় আল নাসর। ম্যাচের ১০ মিনিটে গোল করেন সাদিও মানে। তবে ১৬ মিনিটেই স্টিভেন বারউইনের গোলে সমতা ফেরায় করিম বেনজেমার দল আল ইত্তিহাদ।
এরপর ২৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মানেকে। এক খেলোয়াড় কম নিয়ে মাঠে নামলেও দুর্দান্ত লড়াই চালিয়ে যায় আল নাসর। দ্বিতীয়ার্ধে ১০ জন নিয়েই ম্যাচে লিড নেয় রোনালদোর দল। শেষ পর্যন্ত সেই লিড ধরে রেখে ২-১ গোলের জয় তুলে নেয় তারা।
এই জয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে আল নাসর। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে আল আহলি ও আল কাদেসিয়া। সেখান থেকেই নির্ধারিত হবে রোনালদোদের প্রতিপক্ষ।