সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে রোনালদোর আল নাসর

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯

সৌদি সুপার কাপের প্রথম সেমিফাইনালে নাটকীয় লড়াই শেষে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল আল নাসর।

হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যায় আল নাসর। ম্যাচের ১০ মিনিটে গোল করেন সাদিও মানে। তবে ১৬ মিনিটেই স্টিভেন বারউইনের গোলে সমতা ফেরায় করিম বেনজেমার দল আল ইত্তিহাদ।

এরপর ২৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মানেকে। এক খেলোয়াড় কম নিয়ে মাঠে নামলেও দুর্দান্ত লড়াই চালিয়ে যায় আল নাসর। দ্বিতীয়ার্ধে ১০ জন নিয়েই ম্যাচে লিড নেয় রোনালদোর দল। শেষ পর্যন্ত সেই লিড ধরে রেখে ২-১ গোলের জয় তুলে নেয় তারা।

এই জয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে আল নাসর। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে আল আহলি ও আল কাদেসিয়া। সেখান থেকেই নির্ধারিত হবে রোনালদোদের প্রতিপক্ষ।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

রোনালদো ফুটবল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এবার মায়ামিতে যোগ দিচ্ছেন এমি মার্টিনেজ!

বাহরাইনের বিপক্ষে লড়াকু হার বাংলাদেশের, প্রবাসী জায়ানের অভিষেক 

‘খেলোয়াড় ছাড়ব না, কোথায় বলেছি’— বাফুফে-ইমরুল বাদানুবাদ তুঙ্গে

নেইমার দলে ফিরছেন, বাদ পড়ছেন ভিনিসিয়ুস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বসুন্ধরা কিংসের আচরণে বিব্রত বাফুফে

হাতের মুঠোয় দেখা যাবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ৩৮০ ম্যাচ

বসুন্ধরা ‎কিংসের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু ফিফার

বাংলাদেশ-বাহরাইন প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ আজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng