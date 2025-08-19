সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্বাচনের আগে বড় সাইবার হামলার শঙ্কা ফয়েজ আহমেদ তৈয়বের

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৬
নির্বাচনের আগে বড় সাইবার হামলার শঙ্কা ফয়েজ আহমেদ তৈয়বের। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনের আগে বড় ধরনের সাইবার হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনারে তিনি এমন শঙ্কার কথা জানান।

ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব বলেন, নির্বাচনের আগে আর্থিক খাতসহ দেশের বিভিন্ন সেক্টরে বড় ধরনের সাইবার হামলা হ‌ওয়ার আশঙ্কা আছে। এ অবস্থায় তিনি সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে সবাইকে নতুন করে ভাববার আহ্বান জানান।

এদিকে গত মাসে বাংলাদেশের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সেবাদাতাদের ওপর সাইবার হামলার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগ থেকে এক চিঠিতে এমন সতর্কতার কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, আগামী দিনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (সিআইআই), ব্যাংক, আর্থিক খাত, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সাইবার হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে এমন আশঙ্কার কথা উঠে এসেছে।

চিঠিতে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জরুরি ভিত্তিতে ছোট ও মাঝারি ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেয়া হয়।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৪ দিনের সফরে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সরকারকে সহযোগিতায় প্রস্তুত সেনাবাহিনী: সেনাপ্রধান

নির্বাচন কমিশনকে প্রায় ৫৭ কোটি টাকা সহায়তা দিবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

দলীয় প্রতীক থাকছে না স্থানীয় সরকার নির্বাচনে, অধ্যাদেশ জারি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, পেছানোর সুযোগ নেই : আইন উপদেষ্টা

সীমানা পুনর্নির্ধারণবিষয়ে ২৪ আগস্ট শুনানি শুরু

চলতি সপ্তাহে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে: ইসি সচিব

১৮ বছর আগে বরখাস্ত উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের পুনর্বহালের নির্দেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng