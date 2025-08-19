সেকশন

২০২৬ সালে যেদিন শুরু হতে পারে রমজান মাস

১৯ আগস্ট ২০২৫

২০২৬ সালে রমজান মাসকে ঘিরে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে। ইবাদত, আল্লাহর নৈকট্য, পারিবারিক বন্ধন মজবুত করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং সংহতি ও উদারতার মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই পবিত্র মাসটি বিশেষভাবে চিহ্নিত।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুযায়ী, অধিকাংশ আরবদেশে ২০২৬ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) রমজান শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে রমজানের শুরু নির্ভর করবে চাঁদ দেখার ওপর, যা নিশ্চিত করা হবে শাবান মাসের ২৯ তারিখে পর্যবেক্ষণের পর।

প্রতিটি দেশের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও চাঁদ দেখা কমিটি নিজেদের প্রক্রিয়া অনুযায়ী রমজান শুরুর ঘোষণা দেবে। ইসলামিক ক্যালেন্ডার চন্দ্রচক্র অনুসরণ করে, যেখানে প্রতিটি মাস নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে শুরু হয়।

চন্দ্রমাস সৌর মাসের তুলনায় ছোট, তাই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে রমজান প্রতিবছর প্রায় ১০ থেকে ১১ দিন আগে চলে আসে। ৩৩ বছরের এক পূর্ণচক্রে মুসলমানরা এই পবিত্র মাসটি বছরের সব ঋতুতেই পালন করে থাকে।

