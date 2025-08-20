সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুতিনের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার কথা ভাবছেন ইউরোপীয় নেতারা: যুক্তরাজ্য

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৫
ইউক্রেইন, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় কমিশন, ইতালি, ফিনল্যান্ড ও নেটো নেতারা। ছবি: রয়টার্স।

ব্রিটিশ সরকার বলেছে, ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেইন যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য বাড়তি নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছেন।

দেশটির প্র্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, ‘কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং’ এর দেশগুলো মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠক করেছে। এই বৈঠকেই তারা পুতিনের ওপর কিভাবে ইউক্রেইন যুদ্ধ বন্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে আরও চাপ সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

পুতিন ইউক্রেইন যুদ্ধ বন্ধে গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত এই বাড়তি চাপ প্রয়োগ করে যেতে চান নেতারা।

এছাড়াও বৈঠকে নেতারা বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আগামী দিনগুলোতে তাদের পরিকল্পনা টিম যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকারী টিমের সঙ্গে বৈঠক করবে ইউক্রেইনের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য।

যুদ্ধ বন্ধ হলে ইউক্রেইনের ভবিষ্যতের সুরক্ষায় একটি ইউরোপীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত থাকার পরিকল্পনা নিয়েও বৈঠকে নেতারা আলোচনা করেন বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের মুখপাত্র।

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধে যেকোনও শান্তি চুক্তির আওতায় ইউক্রেইনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে সাহায্য করবে বলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানানোর পর ইউরোপীয় নেতারা আশ্বস্ত হয়েছেন। যদিও এই সাহায্য কী ধরনের হবে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়নি।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ইউরোপ ভ্লাদিমির পুতিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক আয়োজনে কাজ শুরু করেছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে পুতিনের ‘টয়লেট স্যুটকেস’ রহস্য

ক্রিমিয়া ত্যাগের আহ্বান ট্রাম্পের, জেলেনস্কি বললেন ‘ইউক্রেনকে রক্ষা করব’

নরওয়ের রাজকুমারীর ছেলের বিরুদ্ধে ৩২টি ফৌজদারি মামলা, ধর্ষণই চারটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মোদিকে ফোন করলেন পুতিন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

আলাস্কার বাসিন্দাকে নতুন মোটরসাইকেল উপহার দিলেন পুতিন

ট্রাম্প আরও একবার পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করলেন: মার্কিন সিনেটর

ইউরোপে ঘুরতে গিয়ে ‘অবাধ্য’ হলেই গুণতে হবে জরিমানা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng