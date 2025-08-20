ব্রিটিশ সরকার বলেছে, ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেইন যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য বাড়তি নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছেন।
দেশটির প্র্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, ‘কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং’ এর দেশগুলো মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠক করেছে। এই বৈঠকেই তারা পুতিনের ওপর কিভাবে ইউক্রেইন যুদ্ধ বন্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে আরও চাপ সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।
পুতিন ইউক্রেইন যুদ্ধ বন্ধে গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত এই বাড়তি চাপ প্রয়োগ করে যেতে চান নেতারা।
এছাড়াও বৈঠকে নেতারা বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আগামী দিনগুলোতে তাদের পরিকল্পনা টিম যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকারী টিমের সঙ্গে বৈঠক করবে ইউক্রেইনের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য।
যুদ্ধ বন্ধ হলে ইউক্রেইনের ভবিষ্যতের সুরক্ষায় একটি ইউরোপীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত থাকার পরিকল্পনা নিয়েও বৈঠকে নেতারা আলোচনা করেন বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের মুখপাত্র।
যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধে যেকোনও শান্তি চুক্তির আওতায় ইউক্রেইনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে সাহায্য করবে বলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানানোর পর ইউরোপীয় নেতারা আশ্বস্ত হয়েছেন। যদিও এই সাহায্য কী ধরনের হবে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়নি।