হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে দীপু মনি

গাজীপুর কাশিমপুর মহিলা কারাগারে বন্দি সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে চিকিৎসার জন্য তাকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
এসময় তিনি মাস্ক পরা ছিলেন। নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানোর শেষে পুনরায় তাকে কাশিমপুর মহিলা কারাগারে নেওয়া হয়েছে।
কাশিমপুর মহিলা কারাগার জেল সুপার কাওয়ালীন নাহার জানান, জেল হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শে ডা. দীপু মনিকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা শেষে কড়া নিরাপত্তায় ফের তাকে কারাগারে আনা হয়েছে।
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১৯ আগস্ট দীপু মনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আছেন।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর বিভিন্ন থানার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং একাধিক মামলায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।