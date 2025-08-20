তফসিল ঘোষণার আগে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার ঘোষণা ফ্রান্স এনসিপি'র

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্সের ফ্রান্স শাখা। দাবীর স্বপক্ষে তফসিল ঘোষণার আগে প্রবাসীদের ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার ছায়া রোডম্যাপও দিয়েছে সংগঠনটি।
রোববার (১৭ আগস্ট) প্যারিসের অভিজাত এক হোটেলের হলরুমে আয়োজিত আলোচনা সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবির কথা জানান ফ্রান্স শাখার নেতারা। প্রবাসীদের ভোটাধিকার ও পোস্টাল ব্যালটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।
এ সময় এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্সের কো-অর্ডিনেটর (অপারেশন্স) তারিক আদনান মুন ও একই সংগঠনের ফ্রান্স শাখার আহ্বায়ক চৌধুরী মোহাম্মদ ইফতেশাম স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতি পাঠ করেন তারিক আদনান মুন।
এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্স ফ্রান্স শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মনোয়ার পাটোয়ারীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির ইউরোপ প্রতিনিধি ওমর ঢালি ও এনসিপি জার্মানির আহ্বায়ক শাখাওয়াত হোসাইন তুরাগ, যুগ্ম আহ্বায়ক ফরমান উল্লাহ, সদস্য সচিব শাহ পরান শাকিল, মুখ্য সংগঠক মাশরুক উদ্দিন, মিডিয়া ও প্রচার সমন্বয়কারী রাব্বি রাজ, আঞ্চলিক সংগঠক ইশতিয়াক আকিব প্রমুখ
নিবন্ধনজনিত জটিলতার কারণ দেখিয়ে প্রবাসীদের ভোট বাতিলের ষড়যন্ত্র করা হলে ‘রেমিট্যান্স শাটডাউন’-এর মতো আন্দোলনের হুমকিও দেন এনসিপির নেতারা। তারা বলেন, এনসিপি ফ্রান্স শাখা মনে করে স্বৈরাচার পতনে যেভাবে ‘রেমিট্যান্স শাটডাউন আন্দোলন’ ভূমিকা রেখেছে, প্রবাসী ভোটাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও তা একই ভূমিকা পালন করবে।
এ ছাড়াও, বক্তারা পোস্টাল ব্যালট বাতিল ভোটানুষ্ঠানের ৪০ দিন আগে অনলাইনে প্রতীক ও প্রার্থী তালিকা প্রকাশের দাবি জানান
১৫ সেপ্টেম্বর'২৫ প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন শুরুর আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, অনলাইন প্লাটফর্ম নিবন্ধনের জন্য উন্মুক্ত করার পর অধিক ব্যাবহার কারীর চাপে সার্ভার যেন যেন বন্ধ না হয়ে যায় তার কারিগরি সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে । একই সাথে ভুয়া নিবন্ধনে রোধে ই কে ওয়াই সি, ফেশিয়াল রিকগনিশন ও বিদেশি ফোন নম্বর ব্যাবহারের বাধ্যবাধকতা রাখার পরামর্শ দেন তারা। এনসিপি ফ্রান্স ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স দাবি করেন, পোস্টাল ব্যালটে প্রদানকৃত ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে । এক্ষেত্রে প্রতিটি ভোটারের জন্য তিনটি খামের প্রস্তাব করেন তারা বলেন ,ব্যালট যুক্ত খামের সাথে একটি ফেরত খাম, একটি গোপন খাম (নির্বাচনী আসন সম্বলিত) ও ভোট প্রদানের নির্দেশনা অবশই প্রদান করতে হবে।
প্রবাসীদের ভোটাধিকার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট নয় উল্লেখ করে তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে এখনো পর্যন্ত প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন শুরুর তারিখ ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। অনলাইন নিবন্ধনের জন্য একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রস্তাব বর্তমানে বাজেট অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে। কমিশন জানিয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম উন্মুক্ত করার পর প্রবাসীরা প্রায় ২১ দিন সময় পাবেন নিবন্ধনের আবেদন করার জন্য। নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রায় দেড় কোটির বেশি প্রবাসীর মাত্র ২১ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এছাড়া নিবন্ধন করতে কি প্রয়োজনীয় কাগজ লাগবে, কবে কোন দেশে শুরু ও শেষ হবে তা স্পষ্ট করে কোন ঘোষণা দেয়া হয় নাই। কমিশনের বিবৃত তথ্য অনুযায়ী ১৪টি দেশে বর্তমানে জাতীয় পরিচয় পত্র বিতরণ চলমান ও যে আরও ৪২ দেশে কার্যক্রম শুরু হবে তার পূর্ণ তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করে নাই। নির্বাচন কমিশনের নোটিশ বোর্ডে বা অনলাইনে এই বিষয়ে কোন প্রচারনা নাই বললেই চলে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ধরে কমিশন ৬০ দিন আগে তফসিল ঘোষণার পরিকল্পনা করছে, যার আগেই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। যেটা আদৌও সম্ভব নয়।
উল্লেখ্য, জাতীয় নাগরিক পার্টি –ফ্রান্স ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স গত ২৭ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসীদের দ্রুত ভোটার করার তিন দফা দাবি উপস্থাপন করন।
