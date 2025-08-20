কক্সবাজারে আমেরিকান নাগরিক এলিজাবেথ হিলটন কিম্মেল (Elizabeth Helton Kimmel) (৫৪) নামের এক নারীকে যৌন নীপিড়নের অপরাধে এক আসামিকে ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেন আদালত।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) কক্সবাজারের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এস এম জিললুর রহমান এ রায় প্রদান করেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা এলিজাবেথ তার স্বামীর চাকরির সুবাদে কক্সবাজার শহরে অবস্থান করেন।
স্বামী ক্লিনটন রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থায় কর্মরত। এলিজাবেথ গত ১০ মার্চ সকালে কক্সবাজার শহরের হিলটপ সার্কিট হাউস পাহাড় সংলগ্ন রাস্তায় জগিং করছিলেন। এসময় কক্সবাজার শহরের মোহাজের পাড়ার তারিকুল ইসলাম (২২) আকস্মিক এলিজাবেথের ওপর চড়াও হয়ে তাকে জাপটে ধরে যৌন হেনস্তা করেন। পরবর্তী সময় বাদীনির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার সদর থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে ৬ (ছয়) ঘণ্টার মধ্যে আসামি তারিকুলকে গ্রেপ্তার করে।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মো. ইলিয়াস খান গণমাধ্যমকে জানান, ঘটনার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত আসামির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কক্সবাজার সদর থানায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।
আদালত সূত্রে জানা যায়, মামলার সাক্ষ্য নিয়ে কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক এস.এম. জিললুর রহমান আসামি তারিকুল ইসলামকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে তাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেন।