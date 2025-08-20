সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কক্সবাজারে মার্কিন নারীকে যৌন নিপীড়নের দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

কক্সবাজারে আমেরিকান নাগরিক এলিজাবেথ হিলটন কিম্মেল (Elizabeth Helton Kimmel) (৫৪) নামের এক নারীকে যৌন নীপিড়নের অপরাধে এক আসামিকে ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) কক্সবাজারের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এস এম জিললুর রহমান এ রায় প্রদান করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা এলিজাবেথ তার স্বামীর চাকরির সুবাদে কক্সবাজার শহরে অবস্থান করেন।

স্বামী ক্লিনটন রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থায় কর্মরত। এলিজাবেথ গত ১০ মার্চ সকালে কক্সবাজার শহরের হিলটপ সার্কিট হাউস পাহাড় সংলগ্ন রাস্তায় জগিং করছিলেন। এসময় কক্সবাজার শহরের মোহাজের পাড়ার তারিকুল ইসলাম (২২) আকস্মিক এলিজাবেথের ওপর চড়াও হয়ে তাকে জাপটে ধরে যৌন হেনস্তা করেন। পরবর্তী সময় বাদীনির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার সদর থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে ৬ (ছয়) ঘণ্টার মধ্যে আসামি তারিকুলকে গ্রেপ্তার করে। 

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মো. ইলিয়াস খান গণমাধ্যমকে জানান, ঘটনার পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত আসামির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে কক্সবাজার সদর থানায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। 

আদালত সূত্রে জানা যায়, মামলার সাক্ষ্য নিয়ে কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক এস.এম. জিললুর রহমান আসামি তারিকুল ইসলামকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে তাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় প্রদান করেন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

কক্সবাজার কারাদণ্ড মার্কিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৭ ঘণ্টা ধরে বন্ধ কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের যান চলাচল

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে বিক্ষোভ, ৩ কিলোমিটার যানজট

ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে ৫ হাজার ইয়াবা, কক্সবাজার বিমানবন্দরে আটক দুই যাত্রী

ড্রাগন বাগান থেকে রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কক্সবাজারে চিংড়ির ঘের দখল নিয়ে গোলাগুলি, নিহত ১

স্লুইসগেটে পড়ে সাগরে তলিয়ে গেল শিশু, চলছে উদ্ধার অভিযান

কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

গৃহকর্তাকে থাপ্পড় দিয়ে ডাকাত বলল, ‘বাড়িতে সিসি ক্যামেরা কেন লাগিয়েছিস’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng