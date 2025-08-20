সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অতিরিক্ত এসপি হাফিজ সাময়িক বরখাস্ত

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০১:০০

কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। 

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুক গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় যেদিন থেকে অনুপস্থিত সেদিন থেকে সরকারি চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

পুলিশ বরখাস্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
