যৌথ বাহিনীর অভিযানে কোটি টাকার অবৈধ জাল জব্দ

মৎস্য সম্পদের সুরক্ষায় বরগুনা জেলার পাথরঘাটা এবং ভোলা জেলার মনপুরায় নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এক এক লাখ ৯৫ হাজার মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজার দাম এক কোটি ৭০ লাখ ৫০ হাজার টাকার বেশি।
সোমবার দিবাগত রাতে (১৯ আগস্ট) এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার বিষখালি নদীর লঞ্চঘাট, কালমেঘা, রূপধন, ছনবুনিয়া, বাইনচুটকি ও কাকচিড়া এলাকায় নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের অভিযানে প্রায় ৮০ হাজার মিটার চরঘেরা জাল জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক দাম এক কোটি ২০ লাখ টাকারও বেশি।
এছাড়া আরেকটি অভিযানে ভোলার মনপুরার জনতা বাজার ও পাশ্ববর্তী পরিত্যক্ত বরফ কল এলাকায় নৌবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় এক লাখ ১৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক দাম ৪০ লাখ ৫০ হাজার টাকারও বেশি। পরে জব্দকৃত জাল স্থানীয় থানার পুলিশ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি ও এলাকার মানুষের উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়।