বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গরু চরাতে গিয়ে কৃষক পেল ২টি গ্রেনেড, এলাকায় আতঙ্ক

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৬

ফেনীর ফুলগাজীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে গ্রেনেড দুটি বহু পুরোনো বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামে গ্রেনেড উদ্ধারের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে স্থানীয় কৃষক মামুন গরু চরাতে যান। এসময় দক্ষিণ ধর্মপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুজামিয়া প্রধানের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব পাশে একটি গাছের গোড়ায় গ্রেনেডের মতো বস্তু দেখতে পান তিনি। এসময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে বিষয়টি স্থানীয়দের জানান। ঘটনা সত্যতা পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। গ্রেনেড পড়ে থাকার খবর জানাজানির পর মুহূর্তেই ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গ্রেনেড দুটি বহু পুরনো। দীর্ঘদিন মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল। সাম্প্রতিক বর্ষা ও বন্যার কারণে ওপরের মাটি সরে গিয়ে এগুলো দৃশ্যমান হয়েছে।

ফুলগাজী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। বোম ডিসপোজাল টিম ছাড়া এ মুহূর্তে গ্রেনেড দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। টিমকে খবর দেয়া হয়েছে, তারা এসে সঠিকভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পুলিশ উদ্ধার ফেনী বোমা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
