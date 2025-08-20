সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি সুন্দরী ‎নাদিন আইয়ুব

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১২:০২
মডেল ও সমাজকর্মী নাদিন আইয়ুব। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বসুন্দরীদের প্রতিযোগিতা মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে এবার প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাচ্ছে ফিলিস্তিন। আর ২০২৫ সালের এই আয়োজনে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন খ্যাতিমান মডেল ও সমাজকর্মী দুবাই প্রবাসী নাদিন আইয়ুব। তিনি ৭৪তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আমিরাত-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশনাল’ এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৭ বছর বয়সী নাদিন আইয়ুব মূলত পশ্চিমতীরের রামাল্লার বাসিন্দা। এই সুন্দরী মডেল ২০২২ সালে মিস প্যালেস্টাইন খেতাব অর্জন করেন। সেই বছরই তিনি প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে মিস আর্থ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি তিনি একজন মানবিক কর্মী হিসেবেও পরিচিত।

নাদিন আইয়ুব। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গাজায় চলমান মানবিক সংকটের কারণে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে কিছুদিন বিরতি নেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার দৃঢ় বক্তব্য ও কাজের মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য চেতনার কথা তুলে ধরেন। 

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে ‎নাদিন লেখেন, ‘গাজাসহ পুরো প্যালেস্টাইন যখন হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি সেইসব মানুষের কণ্ঠস্বর বহন করছি, যারা নীরব থাকতে অস্বীকার করে। আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের শক্তি পুরো বিশ্বের দেখা উচিত।’

নাদিন আইয়ুব। ছবি: সংগৃহীত

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের অংশগ্রহণ এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন গাজায় ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনা চলছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৬২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। 

বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে সমর্থন বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৪৫টিরও বেশি দেশ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ‎নাদিন আইয়ুবের মিস ইউনিভার্সে অংশগ্রহণ ফিলিস্তিনের জন্য এক নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে।

নাদিন আইয়ুব। ছবি: সংগৃহীত

প্রসঙ্গত, ৭৪তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাটি আগামী ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় ১৩০টিরও বেশি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিবেন। মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ‎নাদিন আইয়ুবকে স্বাগত জানাতে আগ্রহী।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

ফিলিস্তিন সুন্দরী প্রতিযোগিতা মডেল মিস ইউনিভার্স

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

