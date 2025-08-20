সবার নজর শিরোপায়, বাংলাদেশের মনোযোগ উন্নতিতে

ভুটানে আজ থেকে শুরু হচ্ছে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে অংশগ্রহণ করছে চার দেশ, স্বাগতিক ভুটান ছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল। স্বাভাবিক ভাবেই সব দলের নজর শিরোপাতে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে গতকাল অনুষ্ঠিত হওয়া সংবাদ সম্মেলনে প্রায় পরিষ্কার করে এটি জানিয়ে দিয়েছেন দলগুলোর কোচ এবং অধিনায়করা।
ভারতীয় দলের অধিনায়ক জুলান নংমাইথেম তো বলেই দিয়েছেন তারা শিরোপা নিয়ে বাড়ি ফিরতে চান। তবে বাংলাদেশ দলের কণ্ঠে ছিল ভিন্ন সুর। লাল-সবুজ শিবিরে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন থাকলেও মূল মনোযোগ নিজেদের উন্নতির দিকে। কোচ মাহবুবুর রহমান লিটু এবং অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস দুজনই বললেন, এই টুর্নামেন্ট শেখার সুযোগ এবং ভবিষ্যতের বড় চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি।
আজ সাফ অনূর্ধ্ব ১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় খেলায় স্বাগতিক ভুটানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। এর আগে এই মাঠেই দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত এবং নেপাল। আর তার আগে গতকাল আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলে চার দলের অধিনায়ক ও কোচরা।
সে সময় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব- ১৭ দলের হেড কোচ মাহবুবুর রহমান লিটু নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে বলেন, 'আমরা দীর্ঘ দেড় মাস ধরে এই টুর্নামেন্টের জন্য অনুশীলন করছি। সব কিছু মিলিয়ে আমাদের ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। আমাদের মেয়েরা ডে বাই ডে উন্নতি করছে, সাফল্য পাচ্ছে। তো আশা করি এবারও মেয়েরা আমাদের কাওকে নিরাশ করবে না।'
গেল কয়েক মাস ধরেই দেশের নারী ফুটবলে ব্যস্ততার শেষ নেই। একের পর এক টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে সাফল্যের ছাপ রেখে চলেছে লাল-সবুজের মেয়েরা। বড়দের সাফে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গেল মাসে ঘরের মাটিতেও অনূর্ধ্ব-২০ সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এবার নতুন চ্যালেঞ্জ সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। যার জন্য গত শুক্রবার ভুটানে পৌঁছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল। তারপর গেল তিন দিন ধরেই থিম্পুর বাবেনা গ্রাউন্ডে অনুশীলনে ঘাম ঝরায় তারা। এবার পালা মাঠে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার।
যদিও লক্ষ্য এই টুর্নামেন্ট থেকে শিক্ষা নেওয়া। এ নিয়ে কোচ বলেন, 'অনূর্ধ্ব-১৫ এবং ১৭ দল হলো উন্নতির জায়গা। তো এটার (ক্যাম্পের) সময় মোটামোটি ছয় মাস হলে খুবই ভালো হয়। টুর্নামেন্টে আমাদের লার্নিং প্রসেসের অংশ, আমি মনে করি মেয়েরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখবে। যা ভবিষ্যতে কাজে লাগাবে। কয়েকজন আছেন গেল বছরের অনূর্ধ্ব- ১৬ এর, ৯ জন আছেন নতুন খেলোয়াড়। আমাদের শক্তির জায়গা হল আক্রমণ ভাগ। আশা করি, মেয়েরা ভালো করবে।'
এদিকে অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাসের লক্ষ্য ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে এগোনোর। তবে ফলে ফল যাই হোক চেষ্টা তাদের থাকবে ভালো খেলার। তিনি বলেন, 'আমাদের দলটা বেশি দিনের নয়, দেড় মাস ধরে আমরা অনুশীলন করছি। তো এই টুর্নামেন্টে আমার ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে এগোতে চাই, ভালো খেলার চেষ্টা থাকবে। এখানে প্রত্যেক ম্যাচ থেকেই চেষ্টা করবো কিছু শেখার।'