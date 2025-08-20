ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে শাহরুখের ‘মান্নাতে’ প্রবেশের চেষ্টা যুবকের

আপনি যদি কখনো মুম্বাইয়ে যান আর বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের বাড়ি ‘মান্নাত’ না দেখে ফিরে আসেন, তবে আপনার জীবন বৃথা। মুম্বাই সফর যে আপনার অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কারণ শাহরুখ খানের আলীশান বাড়ি ‘মান্নাত’ একটা স্বপ্নভবন। আর প্রতিদিনেই ভক্ত-অনুরাগীরা দূর থেকে কিং খানের বাড়িটি এক ঝলক দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। বাদশাহর বাড়ির সামনে প্রতিদিনই ভিড় লেগে থাকে।
সম্প্রতি বান্দ্রার বাড়ি ‘মান্নাত’ ছেড়ে মুম্বাইয়ের পালি হিলের বসবাস শুরু করেছেন অভিনেতা। মান্নাতের সংস্কার কাজ চলেছে। ফাঁকা বাড়িটি নজরে রেখেছেন প্রহরীরা। তবুও মান্নাত দেখার শখ কে অপূর্ণ রাখে? তাই অভিনব বুদ্ধি খাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন এক তরুণ ভক্ত, তাও আবার জোম্যাটো ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশ ধরে। সেই ঘটনাটি এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটিয়েছেন শুভম প্রজাপত নামের এক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। সম্প্রতি তিনি তার ইনস্টাগ্রামে একটি মজার ভিডিও শেয়ার করেন, যা মুহূর্তেই হইচই ফেলে দিয়েছে। ভিডিওতে শুভমকে দেখা যায়, তিনি মান্নাতের বাইরে দাঁড়িয়ে শাহরুখের সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। কিন্তু তিনি জানেন, সাধারণ ভক্ত হিসেবে গেটে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তখনই তিনি এক বুদ্ধি বের করেন।
শুভম নিজেই জোম্যাটো থেকে দুটি কোল্ড কফি অর্ডার করেন একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি শাহরুখের জন্য। ডেলিভারির ঠিকানা হিসেবে তিনি দেন মান্নাতের ঠিকানা। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে যখন আসল ডেলিভারি বয় আসেন, শুভম তাকে রাজি করিয়ে ডেলিভারি ব্যাগটি নিয়ে নেন। এরপর তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেই ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে মান্নাতের মূল গেটের দিকে এগিয়ে যান, যেন তিনি সত্যিই কফি ডেলিভারি দিতে এসেছেন।
কিন্তু মান্নাতের কড়া নিরাপত্তা তাকে সহজেই ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। প্রধান গেটের প্রহরী তাকে পেছনের গোপন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেন। শুভম আশান্বিত হয়ে সেখানে ছুটে যান, কিন্তু সেখানেও তার আশা পূরণ হয়নি। পেছনের গেটের প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে যিনি অর্ডার করেছেন, তাকে ফোন করতে বলেন। শুভম ফোন করলে কোনো উত্তর পান না।
প্রহরীর অভিজ্ঞ চোখে এই নাটক ধরা পড়তে বেশি সময় লাগেনি। তিনি মজার ছলে বলেন, ‘শাহরুখ খান নিজে যদি ফোন করেন, তাহলে কফি নির্মাতারা এসে তার সামনে নাচতে শুরু করবেন।’ প্রহরী বুঝতে পারেন যে ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন মজা করার জন্য এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।
প্রসঙ্গত, সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত হাই-অকটেন অ্যাকশন থ্রিলার ‘কিং’ ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন শাহরুখ খান। এ ছবিতে মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে প্রথমবার অভিনয় করবেন বলিউড বাদশাহ। শাহরুখ-সুহানা ছাড়াও এতে অভিনয় করছেন অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ারসি, দীপিকা পাড়ুকোন ও রানী মুখার্জি। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।