বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

জুলাই আন্দোলনে আহত তন্বীর সম্মানে পদ খালি রাখলো ছাত্রদল

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৮
সানজিদা আহমেদ তন্বী। ছবি: সংগৃহীত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২৭ সদস্যের চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই প্যানেল ঘোষণা করলেও একটি পদে প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদল।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১২টার কিছু পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে সংগঠনটির সভাপতি রাকিব এ প্যানেল ঘোষণা করে।

গত বছরের ১৫ জুলাই বিকেলে ছাত্রলীগের হামলায় আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদকের পদটি খালি রেখেছে সংগঠনটি।

ছাত্রদল জানায়, কোটা আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বী। তার সম্মানেই গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদকের পদটি খালি রাখা হয়েছে। তন্বী ওই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

কোটা আন্দোলনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের হামলায় তন্বীর রক্তে মাখা ভীত মুখটি ভাইরাল হয় এবং আন্দোলন বেগবান করতে অনুপ্রেরণা জোগাতে সাহায্য করে।

তফসিল অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর।

ইত্তেফাক/পিএস

