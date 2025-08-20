হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে থেকে বাসায় ফেরেন তিনি।
গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চিকিৎসা শেষে থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফেরেন মির্জা ফখরুল। এরপর রাত ১১টা পর্যন্ত তিনি গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে গভীর রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
চিকিৎসকরা সকালে জানিয়েছেন, বর্তমানে বিএনপি মহাসচিব শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন।