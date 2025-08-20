নেত্রকোনার পূর্বধলায় একদিনে দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে উপজেলার পৃথক দুইটি গ্রাম থেকে এ মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন, উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের হাটধলা গ্রামের মৃত রায় চরণ বিশ্বাসের ছেলে জয় চরণ বিশ্বাস (৭৩) ও নারান্দিয়া ইউনিয়নের জাওয়ানী গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে বোরহান উদ্দিন ওরফে বিল্লাল (১৮)।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাটধলা গ্রামের জয় চরণ বিশ্বাস। স্বামী-স্ত্রী দুইজনের ছোট সংসার। এক ছেলে ঢাকায় থাকেন আর এক মেয়ে তাকেও বিয়ে দিয়েছেন। গত ৪/৫ বছর আগে এলাকার এক ব্যক্তিকে ৬৫ হাজার টাকা ধার দিয়ে তার জমি বন্দক নেন। এক সপ্তাহ আগে জমির মালিক বন্দকী টাকা দিয়ে জমি বুঝে নেন। আর জয় চরণ ওই টাকা ঘরে ট্রাঙ্কের ভেতর রাখেন। মঙ্গলবার দুপুরে দেখতে পান ঘর থেকে ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে কে বা কারা ৬৫ হাজার টাকা নিয়ে গেছে। এরপর হতাশায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পাশের বাড়ির পিন্টু চন্দ্র দাসের বারান্দার গ্রিলের বাইরে লোহার অ্যাঙ্গেলে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।
অন্যদিকে জাওয়ানী গ্রামে নিহত বোরহান উদ্দিন ওরফে বিল্লাল পেশায় ট্রাকের হেলপার। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তিনি তার পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে সবার অজান্তে স্থানীয় আসাদুজ্জামান তালুকদারের পুকুর পাড়ে একটি জাম গাছে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তবে কি কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা তৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
পূর্বধলা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিন্টু দে জানান, মরদেহ দুটিতে আঘাতে কোনো চিহৃ পাওয়া দুজনই আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।