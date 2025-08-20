সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

ইশতিয়াক হত্যাচেষ্টা মামলায় কিরণের রিমান্ড, আতিকুল গ্রেপ্তার

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৫
ছবি: সংগৃহীত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ব্যবসায়ী ইশতিয়াক মাহমুদ হত্যাচেষ্টা মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। 

একই মামলায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণকে ৩ দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। ।

বুধবার (২০ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম.মিজবাহ উর রহমানের আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

এর আগে তাদের আদালতে হাজির করে কিরণের সাত দিনের রিমান্ড এবং আতিকুলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা উত্তরা পূর্ব থানার উপপরিদর্শক মো. নাজমুল সাকীব।

আসামিপক্ষের আইনজীবী মোরশেদ আলম শাহীন তাদের রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ড ও গ্রেপ্তার দেখানোর পক্ষে শুনানি করেন।

দুপক্ষের শুনানি শেষে আদালত কিরণকে তিন দিনের রিমান্ড এবং আতিকুলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৮ জুলাই ইশতিয়াক মাহমুদ নামের এক ব্যবসায়ীসহ অন্যরা কর্মসূচিতে অংশ নেন। এ সময় তাপসসহ অন্যান্য আসামিরা ব্যাপক দাঙ্গা–হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের ওপর অতর্কিতে হামলা, মারধর ও গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এ সময় ইশতিয়াকের পেটে গুলি লাগে। 

এ ঘটনায় গত বছরের ২৯ অক্টোবর ইশতিয়াক মাহমুদ বাদী হয়ে উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করেন।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

আইন আদালত মেয়র আতিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে ষষ্ঠদিনের সাক্ষ্যগ্রহণ আজ

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সাক্ষাৎ

তারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি চলছে

সহকারী জজ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদসংখ্যা ১০০

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাসান ইমামকে গুলি করেন তিন পুলিশ সদস্য: জবানবন্দিতে বড় ভাই 

ধানমন্ডির ৩০০ কোটি টাকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে স্থিতাবস্থা জারি করেছেন হাইকোর্ট

সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

১৮ বছর আগে বরখাস্ত উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের পুনর্বহালের নির্দেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng