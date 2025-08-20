সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসুতে বামপন্থী তিন ছাত্রসংগঠনের আলাদা প্যানেল ঘোষণা

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৮
বামপন্থী তিন ছাত্রসংগঠনের আলাদা প্যানেল ঘোষণা করছেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে যৌথ প্যানেল ঘোষণা করেছে তিনটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠন। ছাত্রসংগঠনগুলো হলো ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির–বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও ছাত্রলীগ–বিসিএল (বাংলাদেশ জাসদ)।

‘অপরাজেয় ৭১–অদম্য ২৪’ নামের এই প্যানেলে মো. নাইম হাসানকে (হৃদয়) সহসভাপতি (ভিপি), এনামুল হাসান অনয়কে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও অদিতি ইসলামকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) হিসেবে প্রার্থী করা হয়েছে। 

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা। 

১৫ সদস্যের এই প্যানেলে চার প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনের নাম প্রকাশ করেছেন প্যানেলটির উদ্যোক্তারা। এই দুজনের একজন হলেন ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে প্রার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বী। তিনি জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আহত হয়েছিলেন। আরেকজন কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে প্রার্থী সুর্মী চাকমা।

এই প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ফাহমিদা আলম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে শাকিব মাহমুদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (জামিল), ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মাসফিকুজ্জামান তাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মিনহাজুল ইসলাম ফারহান এবং সদস্যপদে তর্পিতা ইসলাম অব্ধি, জুনাইদ হোসেন ও মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া একটি সদস্যপদ ফাঁকা রাখা হয়েছে।

প্যানেল ঘোষণার পর ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মাহির শাহরিয়ার রেজা বলেন, ‘আমরা ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির আস্ফালন দেখছি, কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় এখনো পাইনি। একাত্তরসহ সব গণ–আন্দোলনের চেতনাকে আমরা ধারণ করি। আমাদের প্যানেলে কিছু পদ ফাঁকা রাখা হয়েছে। আলাপ–আলোচনা করে এগুলো পরে পূরণ করা হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের রাজনৈতিক বক্তব্য পড়ে শোনান ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ, ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দীন, বিসিএলের সভাপতি গৌতম শীল, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

এর আগে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ নামে পৃথক যৌথ প্যানেল ঘোষণা করেছে বামপন্থী বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন। ওই প্যানেলে শেখ তাসনিম আফরোজকে ভিপি, মেঘমল্লার বসুকে জিএস ও জাবির আহমেদ জুবেলকে এজিএস পদে প্রার্থী করা হয়েছে।

নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই প্যানেলে ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির–বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও ছাত্রলীগ–বিসিএলেরও (বাংলাদেশ জাসদ) থাকার কথা ছিল। কিন্তু পদ নিয়ে সমঝোতা না হওয়ায় তারা আলাদা প্যানেল করেছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বাম জোট ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্যানেল দেওয়া হয়েছে: ছাত্রদল সভাপতি

জুলাই আন্দোলনে আহত তন্বীর সম্মানে পদ খালি রাখলো ছাত্রদল

ডাকসুর ২৮ পদে লড়বেন ৬৫৮ প্রার্থী, মনোনয়নপত্র জমা আজ

‘হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য’ করার প্রস্তাব নিয়ে ইমিকে প্রশ্ন করায় ক্ষেপলেন মেঘমল্লার বসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য দেখতে চাওয়া ইমি এখন বামজোটের ভিপি প্রার্থী

ছাত্রদল ও বাগছাসের প্যানেল ঘোষণা হতে পারে আজ, শিবিরের প্রার্থী সাদিক

‘মব’ সৃষ্টি করে ফজিলাতুন্নেছা হলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহে বাধার অভিযোগ

ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng