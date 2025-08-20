সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পিআর পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: নজরুল ইসলাম খান

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৫

পিআর পদ্ধতি চালুর আগে জনগণের মতামত নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

বুধবার (২০ আগস্ট) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত যৌথসভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে তিনি বলেন, “পিআর পদ্ধতিতে ধারণার ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। জনগণের কাছে জিজ্ঞেস না করেই তাদের ওপর এটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।”

তিনি আরও বলেন, সব দল পিআর পদ্ধতি মেনে নিলেও সংবিধান সংশোধন ছাড়া এ ধরনের নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচিত সংসদই কেবল এটি বাস্তবায়ন করতে পারে।

একই অনুষ্ঠানে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে হত্যা করা হয়েছিল। পরে তার রেখে যাওয়া পতাকা ধারণ করে বিএনপিকে এগিয়ে নিয়েছেন খালেদা জিয়া।

রিজভীর দাবি, গণতন্ত্র এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি। সামনে আরও বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করতে হবে। “অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হয়নি, নির্বাচন নিয়ে নানা চক্রান্ত চলছে,” যোগ করেন তিনি।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি নজরুল ইসলাম খান নির্বাচন পিআর পদ্ধতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ না দেখে ছোটখাটো ইস্যুতে ব্যস্ত সরকার: রুমিন ফারহানা

দেশকে ষড়যন্ত্রের অন্ধগলিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে: রিজভী

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামের পুনরুত্থান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুপুরে মির্জা ফখরুলকে দেখতে যাচ্ছে জামায়াতের প্রতিনিধি দল

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা: তারেক-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি আজ

হঠাৎ অসুস্থ মির্জা ফখরুল, হাসপাতালে ভর্তি

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে দীপু মনি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng