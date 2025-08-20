চ্যাটজিপিটির ভুল তথ্য, বিমানে উঠতে ব্যর্থ তরুণী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির দেওয়া ভুল তথ্যের কারণে বিমানে উঠতে পারেননি স্পেনের জনপ্রিয় কনটেন্ট নির্মাতা মেরি ক্যালডাস। ছুটি কাটাতে সঙ্গীসহ পুয়ের্তো রিকো যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।
মেরির অভিযোগ, চ্যাটজিপিটি জানিয়েছিল পুয়ের্তো রিকো ভ্রমণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের ভিসা প্রয়োজন নেই। যদিও নিয়ম অনুযায়ী ভিসা লাগেনি, তবে ‘ইলেকট্রনিক সিস্টেম ফর ট্রাভেল অথরাইজেশন’ (ESTA) নেওয়া বাধ্যতামূলক। এ তথ্য না জানায় বিমানবন্দরে গিয়ে ফিরতে হয় তাদের।
বিমানে উঠতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মেরি। তার সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পরে তিনি স্বীকার করেন, “আমাদের আরও খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। এখন আর চ্যাটজিপিটির ওপর ভরসা নেই।”
এমন ঘটনার নজির আগেও রয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে চ্যাটজিপিটির খাদ্যাভ্যাস বিষয়ক পরামর্শে চলতে গিয়ে নিউইয়র্কের এক ব্যক্তি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন সোডিয়াম বাদ দেওয়ায় তাঁর শরীরে হাইপোনাট্রেমিয়া ধরা পড়ে এবং তাঁকে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়।
